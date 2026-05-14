Corbus Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Corbus Pharmaceuticals hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at