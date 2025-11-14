Corbus Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Corbus Pharmaceuticals hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,90 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Corbus Pharmaceuticals ein EPS von -1,150 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at