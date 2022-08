Corby Spirit and Wine hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Corby Spirit and Wine hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Corby Spirit and Wine 43,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 169,80 Millionen CAD, während im Vorjahr 159,49 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at