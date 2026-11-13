Corby Spirit and Wine präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Corby Spirit and Wine hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,85 Prozent auf 72,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at