Corby Spirit and Wine: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Corby Spirit and Wine äußerte sich am 09.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 44,0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at