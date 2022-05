Corby Spirit and Wine veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Corby Spirit and Wine hat am 12.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Das EPS lag bei 0,220 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,220 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corby Spirit and Wine einen Umsatz von 33,8 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at