Corby Spirit and Wine zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corby Spirit and Wine ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Corby Spirit and Wine die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,97 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,85 Prozent auf 72,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Corby Spirit and Wine 75,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at