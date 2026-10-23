Corcel Exploration legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Corcel Exploration hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Corcel Exploration hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at