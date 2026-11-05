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05.11.2026 06:31:28
Corcept Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Corcept Therapeutics veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 USD, nach 0,160 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Corcept Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 340,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 63,97 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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