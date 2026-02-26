26.02.2026 06:31:29

Corcept Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Corcept Therapeutics präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corcept Therapeutics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 202,1 Millionen USD – ein Plus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corcept Therapeutics 181,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,820 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 761,41 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 675,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.

