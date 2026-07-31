Corcept Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Corcept Therapeutics hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corcept Therapeutics 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Corcept Therapeutics 256,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 194,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at