Cordlife Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cordlife Group hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 SGD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,9 Millionen SGD – eine Minderung von 22,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,2 Millionen SGD eingefahren.

Redaktion finanzen.at