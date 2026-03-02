Cordlife Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cordlife Group hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Cordlife Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,050 SGD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,370 SGD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 38,85 Millionen SGD vermeldet. Im Vorjahr hatte Cordlife Group 27,65 Millionen SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at