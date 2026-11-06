Cordoba Minerals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cordoba Minerals hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cordoba Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at