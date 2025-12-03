CordovaCann: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CordovaCann lud am 01.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,7 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,7 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at