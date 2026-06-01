CordovaCann hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CordovaCann hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at