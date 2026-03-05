CordovaCann: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CordovaCann hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,5 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at