CordovaCann vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CordovaCann hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CordovaCann im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 3,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

CordovaCann hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat CordovaCann im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,25 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 13,80 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

