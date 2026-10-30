CordovaCann: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CordovaCann hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,28 Prozent auf 3,2 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig standen 13,36 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CordovaCann 14,25 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at