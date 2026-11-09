Cords Cable Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cords Cable Industries äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,52 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cords Cable Industries ein EPS von 2,74 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,52 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at