Core & Main, Inc. Reveals Rise In Q2 Profit

(RTTNews) - Core & Main, Inc. (CNM) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $144 million, or $0.77 per share. This compares with $134 million, or $0.70 per share, last year.

Excluding items, Core & Main, Inc. reported adjusted earnings of $0.94 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.5% to $2.145 billion from $2.093 billion last year.

Core & Main, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $144 Mln. vs. $134 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.70 last year. -Revenue: $2.145 Bln vs. $2.093 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 7.800 B To $ 7.900 B