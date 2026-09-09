Core & Mai a Aktie
WKN DE: A3CVT4 / ISIN: US21874C1027
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09.09.2026 14:13:41
Core & Main Reaffirms FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Wednesday, Core & Main, Inc. (CNM), a distributor of water, wastewater, storm drainage and fire protection products, said it continues to expect net sales for the full-year 2026 between $7.80 billion and $7.90 billion, reflecting net sales growth of 2 to 3 percent.
In Wednesday's pre-market trading, CNM is trading on the NYSE at $44.00, down $0.10 or 0.23 percent.
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