Core AI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Core AI hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,74 USD. Im Vorjahresquartal waren -16,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at