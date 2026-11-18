Core AI äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,740 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 503,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at