Core AI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Core AI gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Core AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,480 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Core AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1000,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,4 Millionen USD im Vergleich zu 2,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at