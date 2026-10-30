CORE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CORE veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CORE 44,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,79 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at