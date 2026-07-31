Core Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Core Laboratories hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 130,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 124,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at