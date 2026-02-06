Core Laboratories präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Core Laboratories hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz wurden 138,3 Millionen USD gegenüber 129,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,680 USD, nach 0,690 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Core Laboratories in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 526,52 Millionen USD im Vergleich zu 523,85 Millionen USD im Vorjahr.

