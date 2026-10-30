Core Laboratories präsentierte Quartalsergebnisse

Core Laboratories lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 132,1 Millionen USD gegenüber 134,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at