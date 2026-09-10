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10.09.2026 06:31:28
Core Main A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Core Main A hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 2,15 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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