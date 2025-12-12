Core Main A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Core Main A hat am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Core Main A 0,690 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2,06 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Core Main A 2,04 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at