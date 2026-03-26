26.03.2026 06:31:28

Core Main A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Core Main A hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Core Main A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Core Main A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,335 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,59 Milliarden USD erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,65 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD und einem Umsatz von 7,65 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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