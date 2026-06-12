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12.06.2026 06:31:29
Core Main A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Core Main A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 0,520 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,534 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,89 Milliarden USD geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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