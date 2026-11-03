Core Molding Technologies Inc Profit Drops In Q3

(RTTNews) - Core Molding Technologies Inc (CMT) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.513 million, or $0.17 per share. This compares with $1.877 million, or $0.22 per share, last year.

Excluding items, Core Molding Technologies Inc reported adjusted earnings of $2.906 million or $0.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 54.4% to $90.23 million from $58.43 million last year.

Core Molding Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.513 Mln. vs. $1.877 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.22 last year. -Revenue: $90.23 Mln vs. $58.43 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: 16 % To 17 %