Core Molding Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Core Molding Technologies präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Core Molding Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90,2 Millionen USD – ein Plus von 54,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Core Molding Technologies 58,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at