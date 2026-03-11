|
11.03.2026 06:31:29
Core Molding Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Core Molding Technologies hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz wurde auf 74,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,29 USD gegenüber 1,51 USD im Vorjahr.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 273,80 Millionen USD – eine Minderung um 9,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 302,38 Millionen USD eingefahren.
