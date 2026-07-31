CORE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CORE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 41,32 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CORE noch ein Gewinn pro Aktie von 34,77 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,67 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,93 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at