Core Scientific Aktie
WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060
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03.09.2026 17:55:01
Core Scientific Director Elizabeth Crain Buys 6,000 Shares
Elizabeth Crain, a Director at Core Scientific (NASDAQ:CORZ), executed a direct purchase of 6,000 shares of common stock on Aug. 20, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.33); post-transaction value based on Aug. 20, 2026, market close ($18.39).Core Scientific is a North American leader in digital asset mining infrastructure, with a market capitalization of $5.5 billion and TTM revenue of $440.3 million. The company differentiates itself through vertically integrated data center operations and specialized expertise in blockchain infrastructure, positioning itself to capture value across both proprietary mining activities and third-party colocation services. With 325 employees and a geographically distributed footprint of owned facilities, Core Scientific maintains operational leverage in the evolving digital asset ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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