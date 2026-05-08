Core Scientific hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Core Scientific hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Core Scientific 115,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at