Core Scientific mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Core Scientific hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -3,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 108,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Core Scientific einen Umsatz von 78,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at