Core Scientific Aktie
WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060
|
06.02.2026 18:01:30
Core Scientific Stock Is Up 17% This Past Year, but One Fund Just Disclosed a $9 Million Exit
On February 3, Pier Capital reported selling all 504,958 shares of Core Scientific (NASDAQ:CORZ) in the fourth quarter, an estimated $9.06 million transaction.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 3, Pier Capital sold all 504,958 shares of Core Scientific during the fourth quarter. The fund’s quarter-end Core Scientific position dropped by $9.06 million.Top five holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Core Scientific Inc Registered Shs
Analysen zu Core Scientific Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Core Scientific Inc Registered Shs
|14,10
|12,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.