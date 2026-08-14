Core Silver hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Core Silver hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Core Silver ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at