Core Silver zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Core Silver hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Core Silver ein EPS von -0,100 CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,140 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at