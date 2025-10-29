|
CORE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
CORE hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 44,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Milliarden JPY – ein Plus von 6,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CORE 6,01 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
