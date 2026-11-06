Corebridge Financial Aktie
WKN DE: A3DNJ2 / ISIN: US21871X1090
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06.11.2026 22:00:16
Corebridge Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Corebridge Financial (NYSE:CRBG) announced operating earnings per share of $1.22, an increase of 27% year over year. The insurer is expanding investment yields while preparing to finalize its pending merger with Equitable. Scale gains and cost discipline position the combined business to generate attractive risk-adjusted returns for patient shareholders.
Three things management said stand out.
Corebridge Financial is joining forces with Equitable to build scale and lower operating expenses across its life and annuity lines. Early integration planning has already unlocked expense reductions ahead of the targeted closing date.
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: Corebridge Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Corebridge Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Corebridge Financial
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