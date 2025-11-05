Corebridge Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Corebridge Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber -2,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5,59 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,94 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at