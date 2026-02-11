|
11.02.2026 06:31:28
Corebridge Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Corebridge Financial hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Corebridge Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,62 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 6,34 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,03 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,680 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 3,72 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 20,46 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 18,72 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
