Corebridge Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Corebridge Financial hat am 09.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,814 USD je Aktie sowie einen Umsatz 4,27 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at