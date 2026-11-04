Corebridge Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Corebridge Financial hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corebridge Financial 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at