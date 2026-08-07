Corebridge Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Corebridge Financial gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,96 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,25 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at